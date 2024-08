Voglio prendermi del tempo lontana dai riflettori | Annalisa spiazza tutti il motivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tanti concerti, tante hit di successo, tanta popolarità. Adesso, però, perScarrone, conosciuta dasemplicemente come, èdi fermarsi. La cantante savonese ha infatti annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica. Non uno stop vero e proprio, ma un momento di tranquillità tra il tour appena concluso e l'album di inediti cui lavorerà in autunno. Gli ultimi due anni sono stati eccezionali per lei, ora è necessario per lei ritagliarsi delper sé ed i suoi cari. L'annuncio è stato fatto durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, in cuiha dichiarato: “Finita l'estaterifiatare un attimo. Vorrei godermi di più gli affetti. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti.