US Open Monaco | Musetti è nel gruppo subito dopo i big Spero Berrettini non vada in Coppa Davis

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gli US2024 entrano sempre più nel vivo e se n’è parlato in maniera accurata nel corso della puntata di TennisMania odierna condotta da Dario Puppo, in onda come sempre sul canale YouTube di OA Sport. L’ospite di giornata è stato Guido, commentatore tecnico di Eurosport, che ha svariato a 360° sul Major a stelle e strisce. La prima analisi non poteva non riguardare Lorenzoautore di una splendida vittoria al quinto set contro Kecmanovic. “Avere avuto ancora benzina in corpo nell’ultimo parziale ha fatto la differenza rispetto al serbo. Un aspetto spesso sottovalutato per Lorenzo. Invece è sempre ben preparato, a parte il famoso crollo al Roland Garros contro Djokovic. Diciamo che sta proseguendo nella sua crescita. Ogni tennista deve comporre un puzzle con tante componenti. Quando trovi la quadratura del cerchio è uno spettacolo.