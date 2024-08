Uomini e Donne le dieci coppie iconiche che non stanno più insieme!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024), il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, ci ha regalato l’inizio di tante storie d’amore e la nascita di tante, ma non tutte hanno retto nel tempo. Oggi vogliamo ricordare lepiù amate della storia del programma che, però, non sono riuscite a proseguire il loro idillio amoroso e hanno dunque deciso di interrompere la loro relazione con grande delusione per i numerosi fan. COSTANTINO VITAGLIANO & ALESSANDRA PIERELLI La prima coppia è sicuramente quella formata da Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. Lui giovane tronista, bello, alto, moro e con occhi azzurri. Lei ragazza che decide di fare la sua prima esperienza in televisione come corteggiatrice: giovane, sensibile e alla ricerca dell’amore eterno. La loro è stata forse la storia d’amore per eccellenza nata a