Turisti senza servizi Situazione da affrontare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Passano gli anni, cambiano le stagioni, ma quando arriva l’estate e la piazzuola del Sabato del villaggio davanti casa Leopardi si riempie diriesplode il problema mai risolto dei bagni pubblici. Nessuna amministrazione ha mai affrontato seriamente la questione e neppure casa Leopardi, che offre ilo ma all’interno delle cantine storiche, in apparenza riservato al turista con il biglietto di ingresso per casa Leopardi. A chi si presenta non è mai stato negato di usufruire deiigienici, ma la gente non lo sa. Resta un fatto incredibile che per l’intera area leopardiana non ci sia una toilette pubblica, se non quella, affatto accogliente, che si trova subito all’uscita del quartiere, in via Badaloni. Sono bagni neppure indicati da una segnaletica adeguata né, tantomeno, predisposti per i disabili.