Serie A terza giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano, 29 agosto 2024 - All'orizzonte c'è ladiA, che verrà inaugurata dalla sfida fra Venezia e Torino, in programma di venerdì, quando è previsto anche il big match fra Inter e Atalanta. Il derby lombardo non sarà l'unico scontro di cartello di questo turno. Già, perché all'Olimpico va in scena la partita fra Lazio e Milan, entrambe reduci da una sconfitta. Fari puntati anche sull'Allianz Stadium,domenica sera la capolista Juventus accoglie la Roma. Va a caccia di riscatto il Bologna, che aspetta l'Empoli, mentre è in cerca di conferme il Napoli, che al Diego Armando Maradona è pronto a duellare con il Parma. Già delicata la gara fra Lecce e Cagliari, visto che i salentini sono ancora fermi a quota zero. A Firenze, ecco un match speciale per il mister dei viola Raffaele Palladino, che affronta il suo recente passato, ossia il Monza.