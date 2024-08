Outer Banks – Stagione 4 | teaser trailer della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Netflix ha diffuso il trailer di Outer Banks 4, l'attesa quarta stagione della serie Originale Netflix. Tutto quello che c'è da sapere sulla quarta stagione di Outer Banks. I Pogues tornano in autunno in due parti da cinque episodi, il 10 ottobre e il 7 novembre. La caccia al tesoro è tutt'altro che finita. I Pogues torneranno a vivere nuove azioni e avventure con una quarta stagione di Outer Banks nell'autunno del 2024. John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) tornano per la più grande avventura ancora in corso – divisa in due parti da cinque episodi, con la prima parte che uscirà il 10 ottobre e la seconda il 7 novembre.