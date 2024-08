Orsi | La Juventus punta l’Inter non vuole essere solo rivale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laha speso oltre duecento milioni sul mercato, con gli acquisti di Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez completati nei soli ultimi giorni. Peri bianconeri hanno individuato nelil principale avversario in questa stagione, con la volontà di superarlo. Le parole dell’ex portiere a Tutti Convocati su Radio 24. DERBY D’ITALIA PER IL TITOLO – Fernandonon ha dubbi: laha messo nel mirino. E, visti gli ultimi acquisti, i bianconeri non possono più nascondersi: «Assolutamente sì. Ormai è troppo tempo: da quando hanno preso Thiago Motta c’è stato veramente un ricambio generazionale per quanto riguarda i giovani, ma anche rivoluzionario a livello di spesa. Teun Koopmeiners, poi Nico Gonzalez, poi Douglas Luiz vuol dire che lasta pensando seriamente non di diventare l’anti-Inter, ma di mettersi davanti.