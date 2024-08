Oroscopo Branko oggi giovedì 29 agosto 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi29? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi29: Ariete Cari Ariete, la Luna nuova in Vergine favorisce il vostro ritorno alla vita quotidiana, a quella routine di studio o lavoro che purtroppo torna con la fine delle vacanze e dell’estate. Osate pure, fate proposte, richieste, le stelle garantiscono buona fortuna e che otterrete tutto quello che desiderate. Ottima la salute.