Napoli scatenato sul mercato | Lukaku arriva McTominay in arrivo e occhi puntati su Gilmour

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Rivoluzionein azzurro,nel mirino. Osimhen verso l’addio? Le ultime 48 ore disi prospettano incandescenti per il, con Aurelio De Laurentiis pronto a regalare al tecnico Antonio Conte una rosa competitiva per tornare a lottare per le posizioni di vertice. L’entusiasmo dei tifosi partenopei è palpabile, soprattutto dopo l’a Roma, nella mattinata di oggi, di Romelu. L’attaccante belga, fortemente voluto da Conte per guidare l’attacco azzurro, ha svolto le visite mediche nella Capitale prima di raggiungere, dove già domani sarà presente per il primo allenamento a Castel Volturno. Conte lo aspetta per metterlo in panchina sabato sera contro il Parma.