MotoGP Francesco Bagnaia | Aragon pista ideale per la Ducati sarà battaglia serrata a 4

(Di giovedì 29 agosto 2024)si presenta carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Si torna a gareggiare (dopo un anno di assenza) sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, una delle piste più complicate del calendario, ma anche una delle meno spettacolari per i piloti. Il due-volte campione del mondo arriva all’appuntamento in terra spagnola di nuovo al comando della classifica generale con 275 punti e un margine di vantaggio di 5 lunghezze su Jorge Martin. Terza posizione per Enea Bastianini con 214 punti, mentre è quarto Marc Marquez a quota 192 dopo una serie di appuntamenti non trascendentali, con qualche caduta di troppo per il Cabroncito.