Mercato Napoli nuovo sondaggio per il Nazionale | è una priorità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo gli arrivi di Lukaku e McTominay, di fatto, per ilbisogna segnalare un ulteriore aggiornamento di calcio. Ildi Antonio Conte, dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano, si sta preparando per sfidare un’altra squadra emiliana. Sabato sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona scenderà in campo il Parma di Fabio Pecchia. Questa partita, di fatto, non sarà per nulla facile per il, visto che i ducali sono tra le sorprese di queste prime due giornate di campionato. Il Parma, infatti, ha prima pareggiato con la Fiorentina e poi battuto meritatamente il Milan di Paulo Fonseca. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli emiliani, in casa azzurra bisogna registrare degli importanti aggiornamenti di calcio