Lukaku a Napoli con una forma invidiabile | un’estate di dieta e allenamenti intensi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024)si è presentato ain condizioni invidiabili, grazie a mesi die unaspecifica. Romelusi è presentato al suo nuovo club in condizioni fisiche che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il noto calciatore belga ha mostrato unaal suo arrivo a, grazie adie unarigorosa. Secondo il Corriere dello Sport,è apparso in ottimaanche al di fuori del campo. All’uscita dal van del club, la sua silhouette ha impressionato molti, suggerendo che il lavoro svolto negli ultimi mesi è stato particolarmente efficace. Questo arrivo inrappresenta una notizia eccezionale pere per tutti i tifosi del calciatore.