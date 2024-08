LIVE Sinner-Michelsen 6-4 6-0 6-2 US Open 2024 in DIRETTA | vittoria semplice e accesso al 3 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.56 L’azzurro, sabato 31 agosto, dovrebbe vedersela ai sedicesimi con l’australiano O’Connell, che è in vantaggio 2-1 e 5-2 nei confronti di Mattia Bellucci. 19.56ha realizzato 3 ace e ottenuto l’81% dei punti con la prima di servizio, che ha messo in campo però solo nel 54% dei casi. Dopo l’avvio negativo, la resa con la seconda è salita al 54%. 19.55ha realizzato 28 vincenti e 24 errori gratuiti. 13-32 il negativo computo per. 19.53 C’è stato un minimo di equilibrio solo nel primo set grazie ai tanti errori di. Poi da quel momento il n.1 al mondo ha dilagato. 6-4, 6-0, 6-2 in un’ora e 39 minuti di partita. 6-2 Servizio e volée di diritto. Jannikavanza al 3°degli US