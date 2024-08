LIVE Bellucci-O’Connell 0-2 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match obiettivo sfidare Sinner al 3 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Bruttissimo errore di dritto a campo aperto. Tensione, comprensibile. 40-A Sbaglia la palla corta. 40-40 Ace (2°)!! 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Ace (1°)!! 0-40 In rete il rovescio difensivo dell’azzurro. 0-30 Perde il controllo del rovescio, dopo la risposta bloccata di. 0-15 Passa di rovescio l’australiano. 0-1 Tiene il primodi battuta. 40-30 Dritto vincente! 40-15 Doppio fallo. 40-0 Con la prima l’aussie. 30-0 Attacco di dritto dia segno. 15-0 In rete lo slice di, c’è del vento. Chrisalla battuta. Ha battuto Jarry al 1°. Giocatori in campo! 16:54 Lombardo che, formalmente, ancora non è sicuro della top 100.