LIVE Arnaldi-Safiullin 6-2 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | primo set per l’azzurro in meno di mezz’ora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, buona prima esterna. 40-40, 2a parità: prova la palla corta di drittoci arriva e sulla successiva volée alta (più che smash) di rovescio chiude. Vantaggio, ottimo servizio esterno cui segue il lungolinea di dritto vincente! 40-40 Scambio dalle traiettorie molto varie, manda largo il rovescio. 30-40 Palla break, dritto in rete di. 30-30 Cerca il dritto da posizione difficile, lo mette in rete. 30-15 Prima esterna vincente di. 15-15 Bel dritto vincente diche lascia fermo al centro. 0-15 Risponde bene e profondo, non lasciando adil tempo di organizzare il dritto. 0-1, buona prima, palla corta e dritto vincente del russo.