L’ex premier in casa Pd | Renzi non ci fidiamo E lui | non trattatemi come il figliol prodigo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Qualche dispettuccio ce l’ha già fatto, io mica sono così convinto che ci sia da fidarsi". Aroldo Tagliabracci ha 68 anni, la divisa da cameriere che ogni anno indossa alla Festa dell’Unità di Pesaro e ha appena visto tornare Matteo, che intanto sta prendendo un aperitivo con il padrone di, l’eurodeputato Matteo Ricci. Ilario Tasini è lì vicino con due piatti di tagliatelle da portare in una delle tavolate già stracolme di gente. Ha 77 anni e da 54 fa il volontario a ogni Festa dell’Unità, cascasse il mondo. "Sono rimasto scottato da– dice –, peggio lui di Bertinotti quando fece cadere il governo Prodi. Che adesso ritorni qui da noi non è che mi faccia così piacere". Sono le voci del Pd, della base, quella vera, che ieri non ha accoltoun