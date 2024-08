L’attesa per lo scontro con i biancorossi Prezzi popolari per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo la doppia seduta di ieri, il Ravenna sta ultimando la preparazione in vista del derby di domenica sera, alle 20.30, al Benelli, contro il Forlì. Mister Antonioli ha in pratica la rosa al completo, a parte l’acciaccato Ciuffo, che ne avrà per un’altra settimana. Il tesseramento di Matteo Milan, difensore esterno destro, classe 2006, scuola Inter, in arrivo dal Sangiuliano City via Renate, è slittato a oggi. Intanto, da ieri pomeriggio – online su vivaticket.it; Revenge bar e Desiderando viaggiare, in città; Le Magie a Mezzano – è attiva la prevendita per il derby.