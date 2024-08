Israele continua l’operazione in Cisgiordania L’Onu condanna | Cessi immediatamente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 –lanciata dasullaper “prevenire il terrorismo iraniano”: secondo l’ambasciatore alDanny Danon ha affermato che “dal 7 ottobre, l'Iran ha lavorato attivamente per introdurre di nascosto sofisticati ordigni esplosivi in Giudea e Samaria, destinati all'uso in attentati suicidi nel cuore delle città israeliane”. Chiara ladelle Nazioni unite: “Gli ultimi sviluppi nellaoccupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di, sono profondamente preoccupanti – ha dichiarato il segretario generale Antonio Guterres – Condanno fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini, e chiedo l'immediata cessazione di queste operazioni”. Anche la Casa Bianca ha esortato Tel Aviv a prendere “misure per proteggere tutti i civili da eventuali danni”.