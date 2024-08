Il nostro tour con una famiglia ospite Tra monumenti chiusi e nel degrado | ecco il rispetto per i turisti in visita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Ancona non è una cittàca": questa affermazione si sente ripetere da sempre ed è comprovata dalle cronache. Non restituisce però l’impatto psicologico, emotivo, persino fisico, il fastidio, il disagio, lo sconforto, che si provanondo il capoluogo delle Marche, quando ci si trova di fronte a porte chiuse, cancelli sprangati, rovi infestanti sulle scale dei. L’ospitalità non dovrebbe essere sacra nella nostra civiltà greco-romana e cristiana? Chi si sognerebbe di invitare qualcuno a casa e fargliela trovare chiusa, abbandonata, con la spazzatura davanti alla porta? Forse una persona malata, inferma, moribonda. Noi, inoltre, non siamo i padroni della città ma dei semplici abitanti. Abitiamo una casa comune che va curata al meglio perché tutte le persone ne possano godere, comprese quelle che ci vengono a trovare da fuori.