Il cancro al pancreas che ha ucciso via Sven Goran Eriksson si cura?

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilalqualche giorno fa si è portato via l’ex allenatore di Lazio Roma e Samp,ma come siquesto male? La scomparsa di, ex allenatore di calcio di fama internazionale, ha riacceso i riflettori su una delle malattie più temute e difficili da trattare: il tumore del. Con 14.500 nuovi casi l’anno in Italia, questa neoplasia continua a rappresentare una sfida significativa per la medicina moderna. Erikkson e il suo tumore al-Ansa-Notizie.comIl tumore delè noto per essere particolarmente aggressivo e difficile da diagnosticare nelle sue fasi iniziali. La sua prognosi è tra le più severe tra tutti i tipi di, con tassi di sopravvivenza che non superano il 12% a cinque anni dalla diagnosi.