Gallinari allenamenti a Treviglio vista NBA | Giocherò ancora in America per il titolo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Danilosi trova in un momento cruciale della sua carriera, in attesa di una nuova opportunità in NBA. Nonostante i 36 anni e un finale di stagione non brillante con i Milwaukee Bucks, il Gallo non ha intenzione di rientrare in Europa, ma punta a giocare un’altra stagione nella Legana, possibilmente in una squadra con ambizioni di, la cui ultima uscita ufficiale è stata al Preolimpico di San Juan con la Nazionale, ha recentemente ringraziato ilBasket Brianza scrivendo su Instagram: "Nuova stagione, nuove sfide. Un ringraziamento aBasket Brianza per avermi ospitato per questi". Il giocatore, in un’interrecente, ha poi confermato la sua determinazione a rimanere in NBA: "C’ètempo per il mercato, può succedere tutto in qualsiasi momento. Ora c’è l’NBA".