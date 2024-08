Formula 1 lo studio Censis su Monza e Imola | quanto vale un Gran Premio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) 142 milioni: è questo il valore economico deldi2023; non meno di 85 milioni, quello del GP di. Sono le stime contenute in “Il valore di undi1”, lodella Fondazione, presentato, questa mattina, all'Autodromo Nazionale, da Giulio De Rita. L'indotto di- superiore di circa 10 milioni rispetto alle attese, probabilmente per via del buon numero di big spender, che hanno approfittato del soggiorno a Milano per fare shopping (1.500 euro, in media) - si raggiunge grazie a: spese per l'acquisto dei biglietti (il cui ricavato torna al territorio per i costi di organizzazione), merchandising, trasporti, alloggio e ristorazione.