Così la mafia acquista energia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Soggetto di Ursula von der Leyen, sceneggiatura di Bankitalia manca, purtroppo, la regia di Francesco Rosi altrimenti si potrebbe puntare all’Oscar con un film horror: «Le mani sulla campagna». I sostenitori del green a ogni costo non vogliono sentirselo dire eppure nelle granitiche certezze sul futuro di un’umanità a emissioni zero si aprono ampie crepe e si addensano sospetti d’illegalità mentre monta una sempre maggiore insofferenza delle popolazioni che si chiedono se una pala eolica o un pannello fotovoltaico piazzati in un’area protetta siano davvero un aiuto alla natura. Di certo i colossi della finanza non credono più agli Esg che sono, per farla breve, i «titoli verdi»; quelli che la Banca centrale europea spinge forsennatamente, che l’Europa, unica al mondo, ha regolamentato e che invece in America hanno sollevato enormi dubbi.