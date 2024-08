Corriere dello Sport – il tweet di De Laurentiis e i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 18:04:48 Arrivano conferme dal: Romelu Lukaku è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. È ufficiale il trasferimento del centravanti belga alla corte di Antonio Conte. Sarà lui a sostituire il partente Victor Osimhen. Formalizzato l’affare con il Chelsea. Ildi Dee l’annuncio del Napoli Il presidente Deha pubblicato la foto con l’annuncio sui social, su X, come di consueto: “Benvenuto Romelu” ha scritto il patron con la foto del centravanti già in maglia azzurra. Poi anche il Napoli sul proprio sito ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante belga: “La SSC Napoli ufficializza l’acquisto delle prestazioniive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea” la nota del club. Di Lukaku ha subito parlato Conte in conferenza stampa.