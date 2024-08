Come finisce Sapore di mare il cult nostalgico dei fratelli Vanzina

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024)di, diretto da Carlonel 1983,con un salto temporale nel 1982. Quell’estate del 1964 a Forte dei Marmi è ormai lontana. Diventati adulti, però, tutti gli ex ragazzi di quel periodo si ritrovano alla Capannina, presi dalle loro vite. Qui si scoprono i loro destini che sembrano disattendere completamente le speranze nutrire in gioventù e, soprattutto, gli amori che in quel periodo sembravano essere indissolubili. L’unico ad aver coronato le sue speranze sentimentali è Paolo, il ragazzo napoletano imbranato e, a detta di tutti, portatore di sfortuna che, il più delle volte, direzionava verso sé stesso. Innamorato di Susan, l’inglese disinibita arrivata a Forte dei Marmi in compagnia di Felicino, riesce finalmente a dichiararsi e, addirittura, a sposarla. Lo stesso non si può dire per la sorella Marina, bellezza partenopea raffinata.