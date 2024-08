Cobolli-Bergs oggi US Open 2024 | orario programma esatto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo l’esordio vincente come testa di serie in uno Slam, per Flavioarriva il momento di tentare di guadagnare ulteriore credito sul circuito mondiale. Secondo turno particolare, quello con il belga Zizou, che il numero 4 azzurro dovrà andare a sostenere. In palio il terzo turno degli US. I due vengono da parabole, se non opposte, quantomeno senz’altro differenti. Se l’uno è cresciuto di forza nel corso dell’anno, per l’altro è spesso stato difficile conciliare l’indubbio talento con la capacità di scalare la classifica, ma adesso sta trovando una sufficiente tranquillità per riuscire a prendere in mano il tennis belga. Searriva dai quattro set con l’australiano James Duckworth, resta da capire quantoavrà recuperato dai cinque (con tie-break a 10 finale) contro il russo Pavel Kotov.