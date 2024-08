Centro culturale Rudun a rischio | Nessuno vuol fare il presidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sipario abbassato sulla festa patronale della frazione cassanese di Groppello d’Adda e, secondo indiscrezioni, forse potrebbe anche essere l’ultimo atto del. La decennale associazione di Cassano d’Adda che ha dato vita alle iniziative che si sono svolte nella frazione, ma anche a eventi sportivi e appuntamenti socio-, è sulla via del tramonto. Infatti per fine anno è fissato il termine del mandato dell’attualeMario Motta: "Sarò sempre a disposizione dell’associazione, ma è tempo che mi faccia da parte dal ruolo di". Ha così dichiarato iluscente delche aggiunge: "Temo purtroppo non vi siano molti interessati a sostituirmi.