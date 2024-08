Bergamo | la folle fuga del pusher inseguito dai carabinieri VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024)a tutta velocità con l’auto, infischiandosene dei semafori rossi e degli incroci. E’ successo durante la notte a, dove unha cercato così di seminare i. Un 33enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Durante lache, fortunatamente, non ha provocato drammatici coinvolgimenti, ha gettato dal finestrino 14 involucri in cellophane contenenti cocaina del peso di 13,5 grammi circa. L’arrestato è stato anche denunciato per la violazione sulla legge dell’immigrazione in quanto già espulso nel maggio 2023 e rientrato in Italia clandestinamente. L'articolo: ladeldai) proviene da Dayitalianews.