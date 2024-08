Arnaldi-Safiullin oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) MatteosfideràRomannell’incontro valido per il secondo turno degli US. Impegno ostico per l’azzurro, che ha debuttato con una netta vittoria ai danni di Svajda ma ora trova sul suo cammino un avversario insidioso e non da sottovalutare.ha esordito con un successo ai danni di Forbes – un’altra wild card americana – ed ha anche vinto l’unico precedente, a Brisbane quest’anno. Sarà peròa scendere in campo con i favori del pronostico e non potrebbe essere altrimenti visto l’ottimo momento di forma del ligure, che poche settimane fa ha raggiunto la semifinale nel Masters 1000 a Montreal. Ancheè reduce da un bel risultato come la vittoria nel Challenger di Cary ma non si è mai spinto oltre il secondo turno a New York. Matteo, invece, ha raggiunto gli ottavi di finale lo scorso anno e proverà a ripetersi.