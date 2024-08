Amici una coppia nata nel talent annuncia la rottura | Le nostre strade si sono separate

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024) La storia d’amore tra due ex allievi,sotto i riflettori della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi è giunta al termine. Rita Pompili e Niveo, rispettivamente ballerina e cantante, avevano fatto sognare i fan con la loro relazione iniziata durante il programma, ma purtroppo la loro storia ha preso una direzione diversa. Dopo il percorso televisivo, i due avevano continuato a frequentarsi, dimostrando una forte complicità anche al di fuori del contesto televisivo. Niveo, in un’intervista a Superguida TV, aveva raccontato di come il loro rapporto fosse solido e ricco di progetti comuni. Parole cariche d’affetto e stima che lasciavano intravedere un futuro roseo per la. Tuttavia, poche ore fa, è arrivata la notizia delladirettamente da Rita.