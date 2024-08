Addio assegno unico per i figli Meloni taglia il bonus famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) ROMA — Il governo guidato da Giorgiasta pianificando una significativa revisione dell’per i, con l’obiettivo di adattare la misura alla propria visione politica della. L’, introdotto dal governo Draghi nel 2021 e diventato operativo nel marzo 2022, rappresenta una delle ultime grandi riforme a favore delle famiglie in Italia. Tuttavia, per l’attuale esecutivo di destra, la misura non funziona come previsto, genera avanzi di bilancio e ha portato a una procedura di infrazione europea, con l’Italia deferita alla Corte di giustizia dell’UE per l’esclusione dei lavoratori mobili stranieri.