Principe William | i piani per tornare a lavoro non includono Kate Middleton

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilsi è concesso una pausa estiva privata con la mogliee i loro figli: ilGeorge, lassa Charlotte e ilLouis. In seguito la famiglia avrebbe raggiunto il resto della Famiglia Reale al castello di Balmoral in Scozia. Ma sembra che le loro vacanze stiano per volgere al termine. Il 22 agosto, Kensington Palace ha annunciato quale sarà il primo impegno pubblico del. Secondo la fonte ufficiale, dunque, ildi Galles tornerà a lavora facendo visita alla mostra Homelessness: Reframed alla Saatchi Gallery di Londra. L’evento avrà luogo il prossimo 5 settembre. La mostra mette in luce le complessità del problema dei senzatetto nel Regno Unito e offre al pubblico l’opportunità di comprendere meglio le storie delle persone che ne sono state colpite.