Premio Giunco oggi a Presicce-Acquarica Quinta edizione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Mercoledì 28 agosto nel comune ditorna l’evento dedicato alla tradizione dell’intreccio artigianale del, portando in scena danza, musica, poesia, teatro e diverse sorprese, con la conduzione di Maria Teresa Ruta. Sarà come sempre la Masseria di Celsorizzo, storica e preziosa struttura di origine medievale in località, ad ospitare la V^del, spettacolo/evento narrativo e ricostruttivo della storia del territorio che diviene riconoscimento al merito di una personalità della cultura, dello spettacolo o della scienza che si è particolarmente distinta per il suo legame al territorio salentino.