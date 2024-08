Pietro e la critica

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dalla bottega del calzolaio di suo padre all’ingresso nella famiglia dei Bacci, ricchi e nobili commercianti di tessuti, permane nelle opere diuna spiccata aretinità. a) Contrapposizione anticonformista al moralismo del suo tempo in vari aspetti della vita del suo secolo. b) La forma del dialogo e del linguaggio assume con lui un tono ironico e sarcastico, che per molti anni appare osceno. c) All’amore platonico contrappone una naturale carnalità. A partire dai “Ragionamenti” (1534) e dal loro “Proseguo”, passando per la “Terza parte” e infine nel 1543 con “Il Dialogo delle Corti Parlanti”, emergono chiaramente questi tre aspetti, che rappresentano un monito per l’epoca e per i “signori”.