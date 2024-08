Perché Antonio è fissato con Lukaku? Ve lo spiego | le sue parole non lasciano dubbi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Vi siete mai chiesti il motivo per cuiConte è cosìcon Romelu. Dopo averlo avuto nell'attacco dell'Inter e aver vinto insieme uno scudetto, il tecnico del Napoli lo vuole pure in Campania per aprire un nuovo ciclo dopo la stagione trionfante di Spalletti timbrata col terzo scudetto della storia azzurra e quella deludente dello scorso anno. E in questo ore sui social è diventato virale un retroscena, una rivelazione in tv che Conte fece qualche anno fa in un rarissimo momento di astinenza dalla panchina: "Se ci devo giocare da avversario voglio tenerlo alto e lontano. Romelu è a centrocampo ma guardate la velocità, è difficile trovare un giocatore che ti fa da punto di riferimento in area come fa lui ma allo stesso tempo trovare un giocatore che parte da centrocampo con questa velocità e qualità".