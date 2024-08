Palacios gli agenti in sede per gli ultimi dettagli con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Glidi Tomassi trovano in questo momento inin Viale della Liberazione per risolvere glicon. Tutto sembra filare liscio. TRATTATIVE LUNGHE – Indepediente Rivadavia e Talleres, che detengono il 50% del cartellino di Tomas, si divideranno le entrate dalla cessione del difensore al. La trattativa è in via di definizione e tutto è stato risolto nella serata di ieri. Sembravano esserci delle frizioni, le visite mediche sostenute al Coni e il ritardo nella firma del contratto aveva destato qualche sospetto. Alla fine tutto si sta risolvendo per il meglio. NOVITÀ – L’agente Marcelo Simonian e l’avvocato Luca Peluso, intermediari dell’operazione, sono arrivati in questo momento inin Viale della Liberazione per ultimare isecondo Gianluca Di Marzio.