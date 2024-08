Ordine d' arrivo internazionale sotto il diluvio nella classica di Cesa il trofeo Santa Lucia per Elite e Under 23 giunto alla 101esima edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 –d'ildi, ilper23, una delle corse in categoria più vecchie d'Italia. Vittoria del ventiduenne britannico Matthew Kingston (Mg K Vis) con 7" su un quartetto regolato dallo sloveno Zak Erzen (Team Friuli) un ragazzo di neanche 19 anni, bronzo nel 2023 agli Europei juniores, terzo Francesco Di Felice (Hopplà) poi Monister (Mbh Bank Colpack) e Guerra (Zalf Fior). Pioggia battente soprattutto negli ultimi due giri, in particolare nell'ultimo, con brusco abbassamento della temperatura. Corsa organizzata dal Gscon Barbagli e Malentacchi in prima fila, percorso cambiato, prima sei giri a largo raggio, poi tre più corti con la novità di uno strappo impegnativo a Marciano.