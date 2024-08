Nasconde la madre morta nel freezer per anni per intascare la pensione | 54enne denunciato a Sarroch

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A, un uomo di 54per occultamento di cadavere e frode pensionistica dopo che i carabinieri hanno trovato il corpo dellanel congelatore di casa A, un comune in provincia di Cagliari, un uomo di 54è statodai carabinieri per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai ddello Stato. L’uomo avrebbe nascosto il corpo della, deceduta all’età di 78, all’interno di un congelatore per continuare a riscuotere la sua. L’incredibile scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione. Le forze dell’ordine, intervenute per una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato il cadavere della donna conservato in un congelatore situato al pian terreno della casa.