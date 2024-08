Napoli le ‘cifre’ di questo mercato E le dichiarazioni di Venerato…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildel: Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di, ha parlato al TG Sport. Di seguito le sue. “Tutto passa per la cessione di Osimhen al Chelsea. Ultimo e unico club rimasto per dismette il nigeriano. Anche a prezzo di saldo. Decisivo il vertice tra l’entourage del calciatore e la dirigenza dei blues. Oshimen a Parigi avrebbe guadagnato moltissimo. A Londra i paletti economici sono più rigidi”., con la cessione di Osimhen sarà possibile “Ilattende col fiato sospeso. Solo con la cessione del nigeriano sarà possibile finanziare l’acquisto di Gilmour (pronto ad andare via nonostante infortunio di O’ Riley. Ilgli offre 2.5 milioni) e quello di un esterno destro chiesto da Conte (Ebimbe il preferito del top coach salentino. Esclusi Correia e Dedic). Due acquisti che possono saltare se Osimhen rifiuterà il Chelsea”.