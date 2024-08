LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | squalificato Bolognesi nei 400 ostacoli eliminate le azzurre Attesa per Valensin e Sioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21: La terza batteria va al giapponese Gonda con 51?21, secondo il britannico Lunt con 51?8y7, terzo il saudita Alrumayh con 52?43 17.20: Purtroppo arriva la notizia della squalifica, probabilmente per scavalcamento irregolare dell’ostacolo, di Paoloche dunque non sarà in semifinale 17.19: Al via nella terza batteria dei 400: David FRIEDERICH, LUX, 52.59 Ali Abdulfattah ALRUMAYH, KSA, 52.51 David DAVITT, IRL, 51.48 Roineld LARA, VEN, 52.94 Sam LUNT, GBR, 50.30 Kairi GONDA, JPN, 50.20 Zakaria SABIR, MAR, 52.97 Abbas Oudah ALKHAWAF, IRQ, 51.50 17.17: Il giamaicano Wright vince con 51?42 la seconda batteria dei 400sopravanzando il cinese Guo con 51?72 e lo sloveno Zubin con 51?90 17.12: Questi i protagonisti della seconda batteria dei 400: Mahamat Abakar ABDRAHMAN, QAT, 51.75 Jingwei GUO, CHN, 50.