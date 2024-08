La fondazione Vassallo presenta a Palinuro la favola Maratea e la foca monaca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sabato 31 agosto, ain piazza Virigilio (alle ore 20.30), si terrà lazione delladi Dario, “e la”. Lo ha reso noto laAngelosindaco pescatore. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Dlf Sapri e Battiti di Pesca, sarà un’occasione speciale per parlare di mare, libertà, ricordi e legalità. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Centola (in provincia di Salerno), Rosario Pirrone, e di Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco di. A seguire, Dariodialoghera’ con Nino Daniele, presidente del Premio Amato Lamberti, e il giornalista Alberico Sorrentino, con la moderazione di Angelo Carelli del Dfl di Sapri. La serata sarà impreziosita da intermezzi musicali a cura di Giovanna Guida.