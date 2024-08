Ineos in affanno verso la Louis Vuitton Cup? Ben Ainslie | Ogni punto conta la situazione si fa seria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Britannia non ha impressionato durante le regate preliminari disputate la scorsa settimana nelle acque di Barcellona, perdendo sonoramente contro Team New Zealand, Luna Rossa e American Magic. Il sodalizio britannico è sembrato giù di tono e lontano dalla condizione di forma tanto sperata, ma il Challenger of Record (ovvero il leader del consordizio degli sfidanti) spera di rialzare la testa durante la, che scatterà domani e definirà chi potrà fronteggiare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s. La corazzata promossa da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito e sostenuta anche da Mercedes spera di farsi strada, ma al momento parte sfavorita rispetto a Luna Rossa e ad American Magic. L’auspicio è che l’AC75 progettato nella Patria dove è nata la competizione sportiva più antica del mondo possa esseremente competitivo.