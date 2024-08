Incanto o magia? Quando la Cancel culture strattona anche il titolo del capolavoro di Mann

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È cosìEmanuele Trevi e il sapientissimo Cortellessa sono rimasti intrappolati nelle maglie della famigerata, abominevole fenomeno che dal 2017 impone la riscrittura della Storia e la riconsiderazione (in peggio) di personaggi eminenti, ma nel quale può rientrare, lato sensu,la sostituzione di un aggettivo, che, in questo caso, non è un aggettivo qualsiasi, ma uno che – Cortellessa dixit – fa parte ormai, indelebilmente, del nostro immaginario e che “continueremo segretamente ad amare”. Per quanto mi riguarda, non segretamente.