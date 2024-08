Ikea il 31 agosto pigiama party nei magazzini di tutto il mondo | l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 282024 – Sabato 31va in scena il ‘’ di, una divertente iniziativa lanciata nei varidella compagnia svedese sparsi intorno al. L’evento prevede la distribuzione di buoni sconto e colazioni gratuite a tutti coloro che si presenteranno nei punti vendita in abiti da notte. “Celebriamo l’importanza di un buon riposo”fa sapere che l’obiettivo principale delè quello di "celebrare l'importanza di un buon riposo". "Una recente ricerca del report Life at Home di- si legge nella nota rilasciata dalla compagnia - rivela che il 55% delle persone considera il sonno come l'attività più importante per il proprio benessere a casa. Tuttavia numerosi studi dimostrano che un adulto su due dichiara di essere insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sul funzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative".