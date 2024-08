I peggiori look della Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladeldiè una delle vetrine più ambite e desiderate per celebrity e attori dove ogni anno si vedono sfilare abiti da sogno, altri da incubo. Ladelha visto nel corso degli anni numerosi abiti lasciare il segno, basti pensare all’abito di Gucci indossato nella scorsa edizione da Jessica Chastain firmato Gucci oppure all’indimenticabile custom Balmain sfoggiato da Zendaya nel 2021. Outfit e concept tutto frutto di stylist talentuosi che passano mesi alla ricerca dell’abito perfetto, nonostante in alcuni casi lo sbaglio può nascondersi dietro l’angolo. Basta una silhouette sbagliata o una scollatura troppo profonda per rovinare un outfit mentre il sexy può rapidamente trasformarsi in volgare e l’eleganza in noia.