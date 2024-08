Chi è Oliviero Toscani il fotografo che ha reinventato la pubblicità ora gravemente ammalato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è uno dei più celebri fotografi italiani al mondo, noto in particolare per il suo sodalizio artistico con Benetton, per il quale ha firmato memorabili campagne pubblicitarie. Attivista coi radicali, ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera di essere affetto da una grave malattia, l’amiloidosi, che gli ha fatto perdere 40 chili, riducendolo allo stremo delle forze. Nell’articolo racconta che, se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, potrebbe chiedere aiuto all’amico Marco Cappato. L’allusione, pur senza mai pronunciare la parola, è all’eutanasia. “Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel’ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo“nasce a Milano il 28 febbraio del 1942 sotto il segno dei Pesci.