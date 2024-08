Auto case cinesi puntano a produrre in Ue per aggirare i dazi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ultima casacinese a dichiarare di essere alla ricerca di siti perin Europa eche possono arrivare fino al 36%, è Xpeng. He Xiaopeng, amministratore delegato della casapartner di Volkswagen che ha investito 700 milioni per rilevare il 5%, ha confermato a Bloomberg di essere nelle fasi iniziali della ricerca e che si sta concentrando in aree con bassi rischi legati al mercato del lavoro. Il gruppo è alla ricerca anche di aree in cui installare datacenter per la gestione della mobilità connessa enoma Xpeng è soggetto a una impostazione Ue del 21,3%. Anche altri bigsono alla ricerca di siti produttivi. Byd, che sconta una impostazione del 17%, ha scelto Szeged in Ungheria dove conta di iniziare la produzione entro il 2026 con una capacità di 150milal’anno, che potrebbe raddoppiare a 300mila.