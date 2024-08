Assalto al Capitol attivista condannato a più di quattro anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Michael Sparks, l'uomo che entrò per primo aHill il 6 gennaio 2021, è statoe cinque mesi di carcere. Lo riportano i media. Prima di venire a conoscenza della sua condanna, Sparks ha ribadito al giudice di ritenere ancora che le elezioni del 2020 sono state caratterizzate da brogli. "Mi dispiace che ciò che è accaduto quel giorno non abbia aiutato nessuno. Mi dispiace che il nostro Paese si trovi nello stato in cui si trova", ha aggiunto.