Altro squillo sul mercato Alla Samb Ethan Bouah

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lasi rinforza ancora. Quando sembrava che ilrossoblù con Lulli e Candellori fosse praticamente concluso, ecco che il club presieduto da Vittorio Massi, chiude l’ennesima operazione. L’obiettivo era quello di un terzino under mancino. Una trattativa che sembrava essere caduta nel dimenticatoio ed invece ecco il colpo a sorpresa con il club del Riviera delle Palme che ha ufficializzato l’arrivo dell’italo-ivoriano, classe 2005,proveniente dai settori giovanili della Roma e del Palermo. È il fratello di Devid, ex Cosenza e Catania in procinto di trasferirsiCarrarese in Serie B. Si tratta del diciottesimo nuovo arrivo stagionale e va a completare il numero dei fuoriquota a disposizione di Ottavio Pdini.