West Coast Avengers #1 la variante della cover mostra il nuovo look di Firestar

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024)#1, laildiQuesto novembre, laè la costa migliore in cui trovarsi: gli Eroi più potentiTerra riaprono le operazioni nella soleggiata California. Questa riunione, che si svolge sulle pagine delfumettodello scrittore Gerry Duggan e del disegnatore Danny Kim, arriva proprio in concomitanza con il 40° anniversario dell’iconico titolo. La seriesarà caratterizzata da una nutrita schiera di eroi di prima grandezza, tra cui Iron Man, War Machine, Spider-Woman,e un Ultron misteriosamente redento. Oggi è possibile ammirare una nuovissima copertina per il numero d’esordio, realizzata dall’artista di copertine più venduto, Stanley “Artgerm” Lau.